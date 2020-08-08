Митрополит Кубанский скончался от коронавируса

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Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор скончался от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщает РИА Новости.
Митрополит Кубанский скончался от коронавируса
  • Reuters

«8 августа 2020 г. после непродолжительной тяжелой болезни, на 80-м году жизни отошел ко Господу Председатель Высшего общецерковного суда Русской Православной Церкви, Глава Кубанской митрополии митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор», — говорится в сообщении на сайте Кубанской митрополии.

Кубанскую епархию он возглавлял с 1987 года.

Ранее сообщалось, что один из старейших архиереев Русской православной церкви (РПЦ), глава Чувашской митрополии Варнава скончался на 90-м году жизни.

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