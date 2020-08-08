Медведев сравнил события на Кавказе в 2008 году с объявлением войны

Короткая ссылка
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что во время конфликта в Южной Осетии и Абхазии в 2008 году, по сути, «речь шла об объявлении войны Российской Федерации».
Медведев сравнил события на Кавказе в 2008 году с объявлением войны
  • РИА Новости

«Сегодня исполняется 12 лет с того момента, как наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии», — написал Медведев, отметив, что Россия в 2008 году «ответила на действия мерзавцев, которые отдали приказ открыть огонь по домам мирных жителей».

Он подчеркнул, что, по сути, «речь шла об объявлении войны Российской Федерации».

«Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение — встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем по просьбе их граждан признав их полную независимость», — сказал Медведев.

В противном случае, отметил он, Закавказье «превратилось бы в пороховую бочку».

«Россия всегда выступала и будет выступать за мир и стабильность в приграничных государствах», — заявил зампредседателя Совбеза, добавив, что страна никогда не допустит нападения на российских граждан, а ответ «всегда будет абсолютно адекватен сложившимся обстоятельствам».

В августе 2018 года Дмитрий Медведев отметил, что агрессивная политика Грузии в 2008 году и, как следствие, конфликт с Южной Осетией были субъективным выбором экс-главы государства Михаила Саакашвили и его окружения.

Конфликт развернулся после того, как грузинские войска вторглись на территорию республики в ночь на 8 августа 2008 года и обстреляли столицу Южной Осетии Цхинвал из установок «Град».

Занимавший тогда пост президента России Дмитрий Медведев объявил о начале военной операции по принуждению к миру, в ходе которой грузинские войска были вынуждены отступить.

26 августа Россия признала независимость двух республик.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить