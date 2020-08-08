СК начал проверку после гибели мужчины на мысе Капчик в Крыму

Короткая ссылка
Следственный комитет начал проверку после того, как на мысе Капчик в посёлке Новый Свет в Крыму, упав с высоты, погиб 67-летний мужчина.
СК начал проверку после гибели мужчины на мысе Капчик в Крыму
  • РИА Новости

Как сообщалось ранее, в Крыму в результате несчастного случая погиб вице-президент Гильдии продюсеров России Виктор Глухов.

«По предварительным данным установлено, что мужчина прогуливался по мысу Капчик в районе посёлка Новый Свет города Судака, где на опасном участке поскользнулся и с высоты не менее 60 метров упал на камни у подножия мыса», — заявили в Следственном комитете.

В результате падения мужчина получил травмы, от которых скончался на месте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить