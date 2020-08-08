СК начал проверку после гибели мужчины на мысе Капчик в Крыму

Следственный комитет начал проверку после того, как на мысе Капчик в посёлке Новый Свет в Крыму, упав с высоты, погиб 67-летний мужчина.

Как сообщалось ранее, в Крыму в результате несчастного случая погиб вице-президент Гильдии продюсеров России Виктор Глухов.

«По предварительным данным установлено, что мужчина прогуливался по мысу Капчик в районе посёлка Новый Свет города Судака, где на опасном участке поскользнулся и с высоты не менее 60 метров упал на камни у подножия мыса», — заявили в Следственном комитете.

В результате падения мужчина получил травмы, от которых скончался на месте.