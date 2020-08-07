В Тамбове пять человек пострадали в ДТП с автобусом и фурой
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя управления ГИБДД УМВД по Тамбовской области.
Авария произошла на пересечении улицы Рылеева и бульвара Энтузиастов.
«Удар пришёлся в правую заднюю часть автобуса, в результате чего оказались зажаты пассажиры. Пять человек получили травмы, трое из них, предварительно, в тяжёлом состоянии», — заявили в МВД.
Пострадавших госпитализировали. На месте ДТП работают спасатели и психологи.
Ранее девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Курганской области.