Генконсульство: россиян не было на борту разбившегося в Индии самолёта
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на генконсульство России в Ченнаи.
В дипучреждении отметили, что в связи с пандемией коронавируса Индия остаётся закрытой для россиян.
По данным консульства, в списке пассажиров нет номеров российских паспортов.
«Скорее всего, наших граждан на этом рейсе не было», — заявил пресс-атташе генконсульства России в Ченнаи Юрий Белов.
7 августа самолёт Air India, на борту которого, по некоторым данным, находился 191 человек, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Индии.
По данным СМИ, 14 человек погибли, десятки пострадали.
Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России сообщал, что дипломаты выясняют, были ли российские граждане на борту самолёта.