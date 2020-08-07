Генконсульство: россиян не было на борту разбившегося в Индии самолёта

Граждан России, по предварительным данным, не было на борту пассажирского самолёта авиакомпании Air India, совершившего жёсткую посадку в городе Кожикоде в штате Керала в Индии.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на генконсульство России в Ченнаи.

В дипучреждении отметили, что в связи с пандемией коронавируса Индия остаётся закрытой для россиян.

По данным консульства, в списке пассажиров нет номеров российских паспортов.

«Скорее всего, наших граждан на этом рейсе не было», — заявил пресс-атташе генконсульства России в Ченнаи Юрий Белов.

7 августа самолёт Air India, на борту которого, по некоторым данным, находился 191 человек, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Индии.

По данным СМИ, 14 человек погибли, десятки пострадали.

Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России сообщал, что дипломаты выясняют, были ли российские граждане на борту самолёта.