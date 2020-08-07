Доходы Кадырова за год увеличились на 140 млн рублей

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2019 году заработал 147,99 млн рублей, что почти на 140 млн рублей больше, чем в 2018 году, следует из декларации о доходах, которая размещена на официальном сайте главы и правительства региона.
Доходы Кадырова за год увеличились на 140 млн рублей
  • РИА Новости

Так, с 1 января по 31 декабря 2019 года Кадыров заработал 147 997 849,29 рубля.

Согласно сведениям о доходах и расходах за 2018 год, он заработал 7,58 млн рублей.

У главы Чечни появился земельный участок площадью 28 361 кв. м.

В собственности также находятся земельный участок площадью 3668 кв. м и жилой дом площадью 2344,6 кв. м.

Доход жены главы республики в 2019-м составил 2 456 321,31 рубля, годом ранее эта цифра составляла 60 тыс. рублей.

В списке недвижимости у супруги квартира площадью 209,8 кв. м.

Согласно декларации, в пользовании Кадырова, его жены и 12 несовершеннолетних детей находится дом площадью 300 кв. м.

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