Доходы Кадырова за год увеличились на 140 млн рублей
- РИА Новости
Так, с 1 января по 31 декабря 2019 года Кадыров заработал 147 997 849,29 рубля.
Согласно сведениям о доходах и расходах за 2018 год, он заработал 7,58 млн рублей.
У главы Чечни появился земельный участок площадью 28 361 кв. м.
В собственности также находятся земельный участок площадью 3668 кв. м и жилой дом площадью 2344,6 кв. м.
Доход жены главы республики в 2019-м составил 2 456 321,31 рубля, годом ранее эта цифра составляла 60 тыс. рублей.
В списке недвижимости у супруги квартира площадью 209,8 кв. м.
Согласно декларации, в пользовании Кадырова, его жены и 12 несовершеннолетних детей находится дом площадью 300 кв. м.