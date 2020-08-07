В России может появиться новый профессиональный праздник
- Pixabay
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на проект постановления российского кабмина.
«Установить профессиональный праздник — День изыскателя и отмечать его в последнее воскресенье ноября», — говорится в проекте постановления.
Отмечается, что изыскательские работы — это комплекс исследований местности, предполагаемой под будущую застройку.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с Inforeactor введение Дня работника скорой помощи в России.