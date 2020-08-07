В России может появиться новый профессиональный праздник

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В России может появиться новый профессиональный праздник — День изыскателя, который будет отмечаться в последнее воскресенье ноября.
В России может появиться новый профессиональный праздник
  • Pixabay

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на проект постановления российского кабмина.

«Установить профессиональный праздник — День изыскателя и отмечать его в последнее воскресенье ноября», — говорится в проекте постановления.

Отмечается, что изыскательские работы — это комплекс исследований местности, предполагаемой под будущую застройку.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с Inforeactor введение Дня работника скорой помощи в России.

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