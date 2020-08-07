В Москве 8 августа перекроют Большой и Малый Трёхсвятительский переулки
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса Москвы.
Отмечается, что перекрытия будут действовать на дубли до пяти минут.
8 августа с 08:00 до 13:00 перекроют Малый Трёхсвятительский переулок Покровского бульвара до Хитровского переулка.
С 15:00 до 19:00 будут действовать ограничения на Большом Трёхсвятительском переулке — от Подкопаевского переулка до дома 2/1, строения 5 по Большому Трёхсвятительскому переулку.
Ранее «Невские новости» сообщили о начале ремонта Малоохтинского проспекта и Малоохтинской набережной, в результате чего движение транспорта будут ограничено до сентября.