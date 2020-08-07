В Москве 8 августа перекроют Большой и Малый Трёхсвятительский переулки

Две улицы в центре Москвы перекроют для движения автотранспорта 8 августа из-за съёмок.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Отмечается, что перекрытия будут действовать на дубли до пяти минут.

8 августа с 08:00 до 13:00 перекроют Малый Трёхсвятительский переулок Покровского бульвара до Хитровского переулка.

С 15:00 до 19:00 будут действовать ограничения на Большом Трёхсвятительском переулке — от Подкопаевского переулка до дома 2/1, строения 5 по Большому Трёхсвятительскому переулку.

Ранее «Невские новости» сообщили о начале ремонта Малоохтинского проспекта и Малоохтинской набережной, в результате чего движение транспорта будут ограничено до сентября.