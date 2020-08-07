«Медиалогия» составила рейтинг туристических направлений у пользователей соцсетей

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Компания «Медиалогия» провела исследование и составила рейтинг наиболее популярных туристических направлений, где пользователи социальных сетей проводят свой отдых.
«Медиалогия» составила рейтинг туристических направлений у пользователей соцсетей
  • Pixabay

Так, согласно представленным данным, самыми популярными направлениями с 1 июня по 31 июля стали Крым, Краснодарский край и Турция.

Кроме того, в список попали Санкт-Петербург (четвёртое место), Алтай (пятое место) и Великобритания.

Затем идут Карелия, Татарстан, Калининградская область, Байкал, Дальний Восток.

В рейтинге также оказалось Золотое кольцо.

Замыкают перечень Танзания, Камчатка и Абхазия.

Как отмечается, основой для построения рейтинга стал СМ Индекс — показатель системы «Медиалогии» для соцмедиа, который учитывает все упоминания компании/бренда на платформах соцмедиа, для каждого упоминания определяется влиятельность площадки и вовлечённость конкретного сообщения.

В рейтинге учитывались популярные туристические направления на территории России, а также зарубежные страны, с которыми открыто авиасообщение.

При подсчёте учитывались посты, в которых пользователи писали о местах, куда планируют поехать в отпуск или где уже отдыхают.

Для построения рейтинга учитывались сообщения в соцсетях Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, TikTok, на YouTube, а также на форумах и в блогах.

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