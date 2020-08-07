«Медиалогия» составила рейтинг туристических направлений у пользователей соцсетей
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Так, согласно представленным данным, самыми популярными направлениями с 1 июня по 31 июля стали Крым, Краснодарский край и Турция.
Кроме того, в список попали Санкт-Петербург (четвёртое место), Алтай (пятое место) и Великобритания.
Затем идут Карелия, Татарстан, Калининградская область, Байкал, Дальний Восток.
В рейтинге также оказалось Золотое кольцо.
Замыкают перечень Танзания, Камчатка и Абхазия.
Если еще не решили, куда поехать этим летом, читайте в нашем исследовании, что советуют пользователи соцсетей https://t.co/I0wrr1f75K#отпуск#каникулы#лето2020#путешествияpic.twitter.com/T6W0F13QWF— Медиалогия (@Medialogia) August 7, 2020
Как отмечается, основой для построения рейтинга стал СМ Индекс — показатель системы «Медиалогии» для соцмедиа, который учитывает все упоминания компании/бренда на платформах соцмедиа, для каждого упоминания определяется влиятельность площадки и вовлечённость конкретного сообщения.
В рейтинге учитывались популярные туристические направления на территории России, а также зарубежные страны, с которыми открыто авиасообщение.
При подсчёте учитывались посты, в которых пользователи писали о местах, куда планируют поехать в отпуск или где уже отдыхают.
Для построения рейтинга учитывались сообщения в соцсетях Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, TikTok, на YouTube, а также на форумах и в блогах.