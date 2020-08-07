В Москве рассказали о строительстве Бирюлёвской и Рублёво-Архангельской линий метро

В Москве планируют запустить две новые радиальные линии метро.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва.

«Мы рассматриваем варианты маршрутов и посадки станций Бирюлёвской и Рублёво-Архангельской линий, которые планируем построить до 2027 года», — заявил он.

По его словам, в настоящее время идёт работа над проектом.

Как отметил Бочкарёв, Рублёво-Архангельская линия позволит обеспечить транспортное обслуживание в районах Митино, Строгино и Хорошёво-Мнёвники, а также застраиваемых территорий Рублёво-Архангельского.

Бирюлёвский радиус начнётся от станции ЗИЛ МЦК, пересечёт БКЛ на станции «Кленовый бульвар», пройдёт через районы Восточное и Западное Бирюлёво, Южное Бутово до поселения Рязановское.

Ранее телеканал «360» рассказал о ходе строительства станций МЦД.