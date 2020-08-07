В Сочи начата проверка сообщений об осквернении военного мемориала
- РИА Новости
Как сообщает портал «Юга.ру», на записи видно, как две девушки взбегают на центральную часть мемориала — пятиконечную звезду.
«Данный инцидент, оскверняющий память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны в борьбе за Родину, вызвал неоднозначную реакцию жителей города и края, а также большой общественный резонанс», — сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.
Ранее kp.ru сообщала, что в конце июля в Санкт-Петербурге неизвестные разгромили 30 надгробий и памятников на еврейском кладбище.