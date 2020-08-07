В Сочи начата проверка сообщений об осквернении военного мемориала

В Сочи начата проверка после появления в соцсетях видео, на котором подростки ходят по памятнику, посвящённому жителям Хосты, погибшим во время Великой Отечественной войны.

Как сообщает портал «Юга.ру», на записи видно, как две девушки взбегают на центральную часть мемориала — пятиконечную звезду.

«Данный инцидент, оскверняющий память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны в борьбе за Родину, вызвал неоднозначную реакцию жителей города и края, а также большой общественный резонанс», — сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Ранее kp.ru сообщала, что в конце июля в Санкт-Петербурге неизвестные разгромили 30 надгробий и памятников на еврейском кладбище.