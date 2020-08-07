Суд Петербурга вынес приговор обвинённому в мошенничестве директору театра

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Куйбышевский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении директора Большого театра кукол и его сообщницы, укравших, как сообщается, мошенническим путём более 2 млн рублей.
Суд Петербурга вынес приговор обвинённому в мошенничестве директору театра
  • РИА Новости

Как пишет издание «Невские новости» со ссылкой на сообщение объединённой пресс-службы судов города, их обвиняли в мошенничестве по ч. 3 и 4 ст. 159 УК России.

Начальник учреждения культуры Александр Калинин вместе с сообщницей Ольгой Силаевой, гендиректором ООО «Петербургское созвездие», заключали подложный договор на осуществление синхронного и письменного перевода на сумму 155 100 рублей.

Также злоумышленники составили фиктивный договор на поставку реквизита, бутафории, костюмов и кукол к спектаклю «Зима, когда я вырос» на сумму почти 2,2 млн рублей. Деньги они присвоили себе.

Обвиняемые получили по три года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Ранее в беседе с Inforeactor независимый экономический эксперт Антон Шабанов прокомментировал ситуацию с появлением новых способов мошенничества с кредитами.

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