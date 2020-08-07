В Липецке мужчина получил срок из-за гибели пенсионерки после падения наледи

Короткая ссылка
В Липецке мужчина получил тюремный срок полтора года за то, что не очистил вовремя козырёк своего балкона от наледи, которая обрушилась вниз и стала причиной смерти пожилой женщины.
В Липецке мужчина получил срок из-за гибели пенсионерки после падения наледи
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Липецкой области.

Инцидент произошёл вечером 4 февраля 2019 года. С козырька балкона на пятом этаже дома по улице Депутатской сорвалась глыба льда и снега, которая упала на проходящую внизу 78-летнюю пенсионерку. Женщина получила черепно-мозговую травму и компрессионный перелом позвоночника, на следующий день она скончалась в больнице.

Следователи установили, что ледяная глыба сорвалась с козырька балкона, который является самовольно установленной собственником конструкцией. Следить за ней должен был хозяин квартиры.

Суд приговорил мужчину к лишению свободы на срок в полтора года и штрафу в размере почти 420 тыс. рублей.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить