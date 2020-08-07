В Липецке мужчина получил срок из-за гибели пенсионерки после падения наледи

В Липецке мужчина получил тюремный срок полтора года за то, что не очистил вовремя козырёк своего балкона от наледи, которая обрушилась вниз и стала причиной смерти пожилой женщины.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Липецкой области.

Инцидент произошёл вечером 4 февраля 2019 года. С козырька балкона на пятом этаже дома по улице Депутатской сорвалась глыба льда и снега, которая упала на проходящую внизу 78-летнюю пенсионерку. Женщина получила черепно-мозговую травму и компрессионный перелом позвоночника, на следующий день она скончалась в больнице.

Следователи установили, что ледяная глыба сорвалась с козырька балкона, который является самовольно установленной собственником конструкцией. Следить за ней должен был хозяин квартиры.

Суд приговорил мужчину к лишению свободы на срок в полтора года и штрафу в размере почти 420 тыс. рублей.