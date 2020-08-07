Пограничники изъяли у жителя Крыма более 200 предметов антиквариата

Пограничники изъяли у жителя Кировского района Крыма более 200 предметов антиквариата.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по региону.

«Из незаконного оборота изъяты предметы, представляющие, по мнению экспертов, историческую и культурную ценность», — заявили в ведомстве.

Искусствоведческая экспертиза установила, что образцы относятся к эпохам Античности и Средневековья.

Заведено дело об административном правонарушении. В дальнейшем будет решаться вопрос о передаче изъятых предметов в один из региональных музеев.

Ранее «Реальное время» сообщало, что у пассажиров из Стамбула в международном аэропорту Казани изъяли более 2 тыс. ювелирных украшений.