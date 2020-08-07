Эксперт оценил идею отменить транспортный налог на российские автомобили

Короткая ссылка
Главный редактор издания «За рулём» Максим Кадаков оценил предложение депутата Госдумы Василия Власова отменить транспортный налог на отечественные автомобили.
Эксперт оценил идею отменить транспортный налог на российские автомобили
  • РИА Новости

«Отмена транспортного налога на машины российского производства какую-то часть покупателей, конечно, подстегнёт приобретать именно российские машины», — заявил Кадаков в беседе с Nation News.

Как отметил эксперт, каждая дополнительная преференция, в данном случае налоговая, к этому подталкивает.

По его словам, машин отечественного производства много, но полностью перевести к ним внимание потребителей не получится.

Ранее руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал данную инициативу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить