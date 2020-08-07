Эксперт оценил идею отменить транспортный налог на российские автомобили

Главный редактор издания «За рулём» Максим Кадаков оценил предложение депутата Госдумы Василия Власова отменить транспортный налог на отечественные автомобили.

«Отмена транспортного налога на машины российского производства какую-то часть покупателей, конечно, подстегнёт приобретать именно российские машины», — заявил Кадаков в беседе с Nation News.

Как отметил эксперт, каждая дополнительная преференция, в данном случае налоговая, к этому подталкивает.

По его словам, машин отечественного производства много, но полностью перевести к ним внимание потребителей не получится.

Ранее руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал данную инициативу.