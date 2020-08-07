Эксперт оценил идею отменить транспортный налог на российские автомобили
- РИА Новости
«Отмена транспортного налога на машины российского производства какую-то часть покупателей, конечно, подстегнёт приобретать именно российские машины», — заявил Кадаков в беседе с Nation News.
Как отметил эксперт, каждая дополнительная преференция, в данном случае налоговая, к этому подталкивает.
По его словам, машин отечественного производства много, но полностью перевести к ним внимание потребителей не получится.
Ранее руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал данную инициативу.