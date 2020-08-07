Эксперты рассказали о самых популярных в Москве и Петербурге марках машин
- globallookpress.com
Об этом пишут «Известия».
С января по июнь 2020 года жители Москвы приобрели больше всего автомобилей Kia Rio (3467 машин), седанов Volkswagen Polo (3416 машин), кроссоверов Hyundai Creta (3375 машин).
В Санкт-Петербурге лидирует Volkswagen Polo (1763 машины), Hyundai Creta (1714 машин), Kia Rio (1573 машины).
В июне председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе со «Взглядом» предложил отказаться от кода регионов в номерах машин.