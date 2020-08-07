Эксперты рассказали о самых популярных в Москве и Петербурге марках машин

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Эксперты аналитического агентства «Автостат» исследовали рынок за первое полугодие 2020 года и выяснили, какие автомобили стали самыми популярными в Москве и Санкт-Петербурге.
Эксперты рассказали о самых популярных в Москве и Петербурге марках машин
  • globallookpress.com

Об этом пишут «Известия».

С января по июнь 2020 года жители Москвы приобрели больше всего автомобилей Kia Rio (3467 машин), седанов Volkswagen Polo (3416 машин), кроссоверов Hyundai Creta (3375 машин).

В Санкт-Петербурге лидирует Volkswagen Polo (1763 машины), Hyundai Creta (1714 машин), Kia Rio (1573 машины).

В июне председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе со «Взглядом» предложил отказаться от кода регионов в номерах машин.

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