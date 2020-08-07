Эксперты рассказали о самых популярных в Москве и Петербурге марках машин

Эксперты аналитического агентства «Автостат» исследовали рынок за первое полугодие 2020 года и выяснили, какие автомобили стали самыми популярными в Москве и Санкт-Петербурге.

globallookpress.com