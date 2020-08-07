Российского бизнесмена Бажанова объявили в розыск

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Российский бизнесмен Феликс Бажанов объявлен в международный розыск по делу об особо крупном мошенничестве.
Российского бизнесмена Бажанова объявили в розыск
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании заочного ареста в отношении Феликса Викторовича Бажанова, который органами следствия объявлен в международный розыск», — указали в пресс-службе.

Там добавили, что Бажанову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество в особо крупном размере»).

Ранее следствие объявило в международный розыск создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

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