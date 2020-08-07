В Сочи у уличного фотографа изъяли двух яванских макак

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В Сочи в ходе проверки полицейские изъяли у уличного фотографа, работавшего без соответствующей документации, пару яванских макак.
В Сочи у уличного фотографа изъяли двух яванских макак
  • Pixabay

Как сообщает портал «Юга.ру», в августе в Сочи полицейские вместе с администрацией города и Росприроднадзором проводят уличные рейды в поисках фотографов с экзотическими животными.

В ходе одной из проверок обнаружен фотограф, который предлагал туристам сфотографироваться с двумя яванскими макаками. Выяснилось, что у него нет соответствующих документов.

На него составили административный протокол, а животных до принятия судебного решения передали на временное содержание в специализированное учреждение.

Как сообщал ранее телеканал «Москва 24», в Московском зоопарке появился манул.

 

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