Власти Ставрополья рассказали о ситуации с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает pobeda26.ru.
За минувшие сутки из медучреждений выписались 90 пациентов, у 104 человек диагноз подтвердился. Трое скончались.
За всё время пандемии общее число заболевших достигло 8999, а выздоровевших — 6172.
«Первым часовым собственного здоровья по-прежнему является каждый из нас. И наше внимание к соблюдению мер предосторожности поможет защитить от коронавируса себя и самых близких и дорогих людей. Важно всегда об этом помнить», — подчеркнул Владимиров.
Как сообщала ранее пресс-служба Роспотребнадзора, российские специалисты провели в общей сложности более 30 млн тестов на коронавирус.
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о вариантах развития ситуации с COVID-19.