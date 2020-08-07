Власти Ставрополья рассказали о ситуации с COVID-19

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров 7 августа рассказал о санитарно-эпидемиологической обстановке в регионе.

Об этом сообщает pobeda26.ru.

За минувшие сутки из медучреждений выписались 90 пациентов, у 104 человек диагноз подтвердился. Трое скончались.

За всё время пандемии общее число заболевших достигло 8999, а выздоровевших — 6172.

«Первым часовым собственного здоровья по-прежнему является каждый из нас. И наше внимание к соблюдению мер предосторожности поможет защитить от коронавируса себя и самых близких и дорогих людей. Важно всегда об этом помнить», — подчеркнул Владимиров.

Как сообщала ранее пресс-служба Роспотребнадзора, российские специалисты провели в общей сложности более 30 млн тестов на коронавирус.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о вариантах развития ситуации с COVID-19.