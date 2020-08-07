СК назвал предварительную причину смерти девочки в монастыре на Урале

Следователи считают тяжёлое заболевание предварительной причиной смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре, духовником и основателем которого является лишённый сана схимонах Сергий. Об этом сообщает СУ СК по Свердловской области.

РИА Новости