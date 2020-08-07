СК назвал предварительную причину смерти девочки в монастыре на Урале

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Следователи считают тяжёлое заболевание предварительной причиной смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре, духовником и основателем которого является лишённый сана схимонах Сергий. Об этом сообщает СУ СК по Свердловской области.
СК назвал предварительную причину смерти девочки в монастыре на Урале
  • РИА Новости

«В ходе проверки предварительно установлено, что смерть ребёнка наступила из-за тяжёлого заболевания», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, телесных повреждений, которые говорили бы о криминальном характере наступления смерти, нет.

Проверочные мероприятия продолжаются, добавили в пресс-службе.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти ребёнка.

Детский омбудсмен в регионе Игорь Мороков заявил, что девочка скончалась в результате проблем со здоровьем.

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