СК назвал предварительную причину смерти девочки в монастыре на Урале
- РИА Новости
«В ходе проверки предварительно установлено, что смерть ребёнка наступила из-за тяжёлого заболевания», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, телесных повреждений, которые говорили бы о криминальном характере наступления смерти, нет.
Проверочные мероприятия продолжаются, добавили в пресс-службе.
Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти ребёнка.
Детский омбудсмен в регионе Игорь Мороков заявил, что девочка скончалась в результате проблем со здоровьем.