В Роспотребнадзоре рассказали о качестве воды в столичных водоёмах
- АГН «Москва»
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Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сообщение на официальном сайте ведомства.
«По состоянию на 6 августа 2020 года по результатам исследований воды девяти купальных водоёмов установлено, что вода соответствует санитарным требованиям в семи водоёмах («Мещерское», «Серебряный бор — 2», «Серебряный бор — 3», «Большой городской пруд», «Школьное озеро», «Чёрное озеро»)», — говорится в сообщении.
Не отвечает показателям вода пляжа «Левобережный» и озера «Белое».
Мониторинг санитарного состояния зон отдыха Москвы проводится еженедельно. Всего проверяются 56 зон отдыха.
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