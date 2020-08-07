В Роспотребнадзоре рассказали о качестве воды в столичных водоёмах

Короткая ссылка
Вода в двух купальных водоёмах Москвы из девяти не соответствует нормам, к такому выводу пришли эксперты Роспотребнадзора.
В Роспотребнадзоре рассказали о качестве воды в столичных водоёмах
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сообщение на официальном сайте ведомства.

«По состоянию на 6 августа 2020 года по результатам исследований воды девяти купальных водоёмов установлено, что вода соответствует санитарным требованиям в семи водоёмах («Мещерское», «Серебряный бор — 2», «Серебряный бор — 3», «Большой городской пруд», «Школьное озеро», «Чёрное озеро»)», — говорится в сообщении.

Не отвечает показателям вода пляжа «Левобережный» и озера «Белое».

Мониторинг санитарного состояния зон отдыха Москвы проводится еженедельно. Всего проверяются 56 зон отдыха.

Ранее Newinform опубликовал рекомендации кандидата медицинских наук Владимира Зайцева по безопасному отдыху на море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить