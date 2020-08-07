В Роспотребнадзоре рассказали о качестве воды в столичных водоёмах

Вода в двух купальных водоёмах Москвы из девяти не соответствует нормам, к такому выводу пришли эксперты Роспотребнадзора.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сообщение на официальном сайте ведомства.

«По состоянию на 6 августа 2020 года по результатам исследований воды девяти купальных водоёмов установлено, что вода соответствует санитарным требованиям в семи водоёмах («Мещерское», «Серебряный бор — 2», «Серебряный бор — 3», «Большой городской пруд», «Школьное озеро», «Чёрное озеро»)», — говорится в сообщении.

Не отвечает показателям вода пляжа «Левобережный» и озера «Белое».

Мониторинг санитарного состояния зон отдыха Москвы проводится еженедельно. Всего проверяются 56 зон отдыха.

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