В Приморье пройдёт военно-технический форум «Армия-2020»

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Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдёт в Приморском крае с 27 по 29 августа.
В Приморье пройдёт военно-технический форум «Армия-2020»
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Будет оборудовано пять мест для демонстрационного показа сил Тихоокеанского флота, статической выставки вооружения и военной техники, а также экспозиции предприятий, выпускающих продукцию военного и двойного назначения.

Основной площадкой проведения форума станет Владивосток и его пригород.

Так, с образцами авиационной техники морской авиации ВМФ, самолётами и вертолётами армии ВВС и ПВО Восточного военного округа можно будет ознакомиться на аэродроме Центральная Угловая в пригороде Владивостока, а с экспозицией образцов вооружения времён Великой Отечественной войны и послевоенного периода — в филиале парка «Патриот» на острове Русский на «Ворошиловской батарее».

Как сообщал «Новый Севастополь», в июне в Военно-историческом музее фортификационных сооружений Черноморского флота открылась выставка «Бессмертный экипаж Победы».

 

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