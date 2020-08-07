В Хабаровске совершил аварийную посадку пассажирский самолёт

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В Хабаровске из-за технической неисправности совершил аварийную посадку пассажирский самолёт авиакомпании «Аврора». Никто не пострадал, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
В Хабаровске совершил аварийную посадку пассажирский самолёт
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«Сегодня, 07.08.2020, в 06:35 (23:35 мск) в аэропорту Хабаровск (Новый) произведена аварийная посадка воздушного судна А-319 АО «Авиакомпания «Аврора», следовавшего по маршруту «Красноярск — Хабаровск», — приводит сообщение РИА Новости.

На борту находились 77 пассажиров и 7 членов экипажа.

Самолёт не повреждён, по факту аварийной посадки начата проверка.

«По данному факту Сахалинской транспортной прокуратурой организована проверка на предмет соблюдения требований законодательства о безопасности полетов», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что самолёт «Победы», который выполнял рейс из Мурманска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Петрозаводска из-за курившего на борту пассажира. 

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