В Казани представили концепцию развития велодорожек

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Мэр Казани Ильсур Метшин представил генеральный план городской велосипедной инфраструктуры.
В Казани представили концепцию развития велодорожек
  • Pixabay

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Как рассказал Метшин, Казань станет первым в России городом, где велопарковки разместят у жилых комплексов.

По словам мэра, все новые дороги будут спроектированы с учётом велодорожек.

Метшин также отметил, что за десять лет город прошёл большой путь в плане создания велодорожек вдоль автодорог и в парках.

«Молодёжь сейчас это воспринимает не как досуговое мероприятие или увлечение, а как транспорт. Здесь нужны серьёзные вложения», — заявил он.

Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», эксперт по велоспорту, зампред Союза велосипедистов Волгограда по развитию велотранспортной инфраструктуры Михаил Соломонов рассказал об основных правилах безопасности при передвижении на велосипеде.

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