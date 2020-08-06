В Ульяновске спасли ребёнка, находившегося в квартире с мёртвой матерью

Пожарные в Ульяновске спасли пятилетнего мальчика, который остался в квартире один со своей мёртвой матерью.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Главное управление МЧС России по Ульяновской области.

Жители многоквартирного дома по улице Отрадной Засвияжского района 5 августа заметили маленького ребёнка, который стоял у открытого окна и в любой момент мог упасть, и позвонили в службу спасения «101».

Прибывшие пожарные сняли ребёнка с подоконника.

В квартире спасатели обнаружили мать ребёнка без признаков жизни. Мальчика передали врачам.

В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал ранее телеканал «360», в подмосковных Химках сотрудники ГИБДД спасли задыхающегося младенца.