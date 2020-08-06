В Роспотребнадзоре уточнили требования к доставке продуктов

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В Роспотребнадзоре уточнили требования, касающиеся доставки продуктов: предлагается запретить совместную перевозку продуктов питания с агрохимикатами и товарами бытовой химии, содержащими чрезвычайно опасные и высокоопасные химические вещества.
В Роспотребнадзоре уточнили требования к доставке продуктов
  • Reuters

Об этом сообщает «Российская газета».

Как пояснили в ведомстве, при такой перевозке может случиться контаминация, то есть загрязнение продуктов питания веществами, которые грозят серьёзными аллергическими и токсическими реакциями в случае нарушения целостности упаковки.

Такой риск при транспортировке любыми видами транспорта, а также вручную, многократно увеличивается.

Ранее газета «Известия» сообщала, что рассматриваемый Роспотребнадзором проект новых СанПиН может привести к двукратному подорожанию доставки товаров в России.

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