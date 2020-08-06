В Петербурге разрешили спортивные и культурные мероприятия на улицах

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Культурные и спортивные мероприятия вновь можно будет проводить на улицах Санкт-Петербурга с 8 августа, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
В Петербурге разрешили спортивные и культурные мероприятия на улицах
  • Pixabay

Как отмечается, будет снят запрет на проведение на улицах спортивных, культурных и зрелищных мероприятий при условии обязательного использования зрителями средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также соблюдения дистанции.

Также возобновляется работа парков аттракционов под открытым небом при условии заполняемости не более 50%.

Кроме того, власти уточнили условия работы торговых и торгово-развлекательных центров: собственники обязаны не допускать нахождения в помещениях граждан без средств защиты.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге за сутки выявили 159 заболевших коронавирусной инфекцией.

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