В Петербурге разрешили спортивные и культурные мероприятия на улицах

Культурные и спортивные мероприятия вновь можно будет проводить на улицах Санкт-Петербурга с 8 августа, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Как отмечается, будет снят запрет на проведение на улицах спортивных, культурных и зрелищных мероприятий при условии обязательного использования зрителями средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также соблюдения дистанции.

Также возобновляется работа парков аттракционов под открытым небом при условии заполняемости не более 50%.

Кроме того, власти уточнили условия работы торговых и торгово-развлекательных центров: собственники обязаны не допускать нахождения в помещениях граждан без средств защиты.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге за сутки выявили 159 заболевших коронавирусной инфекцией.