В Тюменской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

Количество случаев заболевания COVID-19 в Тюменской области снижается, эпидемиологическая ситуация остаётся стабильной.

Об этом сообщает Вслух.ru со ссылкой на заявление руководителя областного управления Роспотребнадзора Галины Шарухо.

«Темп прироста заболеваемости несколько снизился по сравнению с предыдущей неделей и составил 1,28. Коэффициент распространения заболевания — 0,94. Более 50% коек для лечения пациентов с COVID-19 на сегодня свободны», — сообщила Галина Шарухо.

Ежедневно в регионе проводится от 5 тыс. до 6 тыс. тестов.

Ранее депутат заксобрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер, введённых в связи с пандемией коронавирусной инфекции.