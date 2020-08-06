В Тюменской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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Количество случаев заболевания COVID-19 в Тюменской области снижается, эпидемиологическая ситуация остаётся стабильной.
В Тюменской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает Вслух.ru со ссылкой на заявление руководителя областного управления Роспотребнадзора Галины Шарухо.

«Темп прироста заболеваемости несколько снизился по сравнению с предыдущей неделей и составил 1,28. Коэффициент распространения заболевания — 0,94. Более 50% коек для лечения пациентов с COVID-19 на сегодня свободны», — сообщила Галина Шарухо.

Ежедневно в регионе проводится от 5 тыс. до 6 тыс. тестов.

Ранее депутат заксобрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер, введённых в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

 

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