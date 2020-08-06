Эксперт прокомментировала идею единых требований к словарям и справочникам

Ведущий научный сотрудник Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Александра Ольховская прокомментировала идею единых требований к словарям и справочникам.

«Когда речь идёт о литературном языке, необходимо зафиксировать норму. То есть тот вариант, который принят большинством носителей языка. Конечно, этим нужно заниматься, эту норму нужно как-то чётко зафиксировать», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Что касается правил орфографии и пунктуации, то в настоящее время действуют правила 1956 года, напомнила Ольховская. По её словам, в 1998 году была попытка провести реформу, но тогда этого не произошло.

Ранее профессор НИУ ВШЭ и РГГУ Максим Кронгауз в беседе с Nation News рассказал о словах, возникших в русском языке из-за пандемии коронавируса.