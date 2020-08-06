В Сургуте ликвидировали последствия разлива нефтепродуктов

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В Сургуте устранили последствия разлива нефтепродуктов в пойму реки Саймы, который был зафиксирован в начале июля.
В Сургуте ликвидировали последствия разлива нефтепродуктов
  • © Администрация города Сургута

Об этом глава города Вадим Шувалов написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Последствия разливов нефтепродуктов на Сайме ликвидированы», — заявил он. 

По его словам, специалисты проверили системы ливневой канализации и обнаружили шлюзовую камеру, которая была забита мусором и загрязнена нефтепродуктами. Камера была вычищена.

Шувалов поручил проверить все места, откуда в камеру могли поступить нефтепродукты.

«Таким образом мы сможем установить точное место сброса, а поиском виновных займётся природоохранная прокуратура, документы для них почти готовы», — добавил он.

Ранее URA.RU сообщало, что в центре Сургута в пойме реки Саймы зафиксирован разлив нефтепродуктов на площади около 300 кв. м.

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