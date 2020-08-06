Иностранные оркестры не примут участия в фестивале «Спасская башня»

Короткая ссылка
В этом году иностранные оркестры не примут участия в фестивале «Спасская башня» из-за ситуации с коронавирусом.
Иностранные оркестры не примут участия в фестивале «Спасская башня»
  • Pixabay

«На сегодняшний день мы можем говорить, что иностранные коллективы в этом году, к сожалению, принимать участия в нашем фестивале не будут», — цитирует ТАСС музыкального руководителя фестиваля генерал-майора Тимофея Маякина.

По его словам, в фестивале будут участвовать российские оркестры из почти всех силовых ведомств страны.

XIII Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» будет проходить в Москве на Красной площади с 28 августа по 6 сентября.

Его тема в этом году — «75 лет — окончание войны».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить