Иностранные оркестры не примут участия в фестивале «Спасская башня»
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«На сегодняшний день мы можем говорить, что иностранные коллективы в этом году, к сожалению, принимать участия в нашем фестивале не будут», — цитирует ТАСС музыкального руководителя фестиваля генерал-майора Тимофея Маякина.
По его словам, в фестивале будут участвовать российские оркестры из почти всех силовых ведомств страны.
XIII Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» будет проходить в Москве на Красной площади с 28 августа по 6 сентября.
Его тема в этом году — «75 лет — окончание войны».