В этом году иностранные оркестры не примут участия в фестивале «Спасская башня» из-за ситуации с коронавирусом.

«На сегодняшний день мы можем говорить, что иностранные коллективы в этом году, к сожалению, принимать участия в нашем фестивале не будут», — цитирует ТАСС музыкального руководителя фестиваля генерал-майора Тимофея Маякина.

По его словам, в фестивале будут участвовать российские оркестры из почти всех силовых ведомств страны.

XIII Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» будет проходить в Москве на Красной площади с 28 августа по 6 сентября.

Его тема в этом году — «75 лет — окончание войны».