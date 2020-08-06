Семеро участников «Нового величия» признаны виновными в экстремизме

Люблинский суд Москвы выносит обвинительный приговор в отношении семерых участников сообщества «Новое величие» по делу об экстремизме. Об этом сообщает ТАСС.

14 июля гособвинение попросило суд назначить реальные и условные сроки наказания фигурантам дела — от четырёх лет условно до семи с половиной лет колонии.

Так, прокурор попросил признать всех виновными и назначить Руслану Костыленкову семь с половиной лет колонии, Петру Карамзину — шесть с половиной лет колонии, Вячеславу Крюкову — шесть лет колонии, Дмитрию Полетаеву и Максиму Рощину — по шесть с половиной лет условно, Анне Павликовой — четыре года условно, Марии Дубовик — шесть лет условно.

Участников «Нового величия» обвиняют в организации экстремистского сообщества и участии в нём.

По версии следствия, они намеревались захватить власть в России, устроив государственный переворот.

Подробнее о деле «Нового величия» — в материале RT.