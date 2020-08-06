Семеро участников «Нового величия» признаны виновными в экстремизме

Короткая ссылка
Люблинский суд Москвы выносит обвинительный приговор в отношении семерых участников сообщества «Новое величие» по делу об экстремизме. Об этом сообщает ТАСС.
Семеро участников «Нового величия» признаны виновными в экстремизме
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

14 июля гособвинение попросило суд назначить реальные и условные сроки наказания фигурантам дела — от четырёх лет условно до семи с половиной лет колонии.

Так, прокурор попросил признать всех виновными и назначить Руслану Костыленкову семь с половиной лет колонии, Петру Карамзину — шесть с половиной лет колонии, Вячеславу Крюкову — шесть лет колонии, Дмитрию Полетаеву и Максиму Рощину — по шесть с половиной лет условно, Анне Павликовой — четыре года условно, Марии Дубовик — шесть лет условно.

Участников «Нового величия» обвиняют в организации экстремистского сообщества и участии в нём.

По версии следствия, они намеревались захватить власть в России, устроив государственный переворот.

Подробнее о деле «Нового величия» — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить