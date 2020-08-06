Эксперт оценил перспективы гостиничного бизнеса в Петербурге

Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин рассказал, когда восстановится гостиничная отрасль в Санкт-Петербурге.

Гостиницы Петербурга к осени заполнятся лишь на 50%. Такой прогноз Ламшин дал в интервью «Невским новостям».

Пандемия коронавируса сильно пошатнула стоимость номера за сутки, отметил специалист. Из-за эпидемии владельцам пришлось снизить её на 25%. Также Ламшин подчеркнул, что осенью в Петербург едут обычные туристы, командировочных становится меньше. Некоторые отели и гостиницы продолжают снижать цены, но это может создать сложность в будущем, когда нужно будет выходить на обычные тарифы.

По его мнению, отрасль сможет полностью восстановиться не раньше, чем через год.

Ранее вице-президент АТОР Владимир Канторович в беседе с Nation News рассказал о мерах поддержки внутреннего туризма.