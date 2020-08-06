В Татарстане рассказали о новых случаях коронавируса
- © Михаил Воскресенский
- РИА Новости
Об этом информирует inkazan.ru со ссылкой на сообщение оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Всего в республике на 6 августа известно о 5781 случае инфицирования COVID-19. При этом последние два дня число новых больных было меньше 30.
Ранее старший научный сотрудник российского Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.