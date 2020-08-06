В Тюмени полицейский автомобиль сбил девушку

ГИБДД Тюмени проводит проверку по факту ДТП, произошедшего 5 августа, когда автомобиль полиции сбил молодую девушку.

Как сообщает megatyumen.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД, проводится проверка по факту ДТП с участием служебного автомобиля. Инцидент произошёл на пересечении улиц Мориса Тореза и Герцена.

В аварии пострадала девушка 2003 года рождения.

По предварительным данным, она переходила проезжую часть на зелёный сигнал светофора. При этом она шла в наушниках и не заметила служебный автомобиль ППС, следовавший по сообщению о преступлении. На автомобиле были включены световые и звуковые сигналы.

После осмотра и оказания помощи пациентка была доставлена в ОКБ №2. Врачи диагностировали тяжёлую сочетанную травму. Девушка находится в реанимации.

Ранее «Известия» сообщали, что в Калязинском районе Тверской области в ночь с 28 на 29 июля легковой автомобиль Opel столкнулся со скутером, на котором ехали трое подростков — двое юношей и девушка. От полученных травм все трое скончались. За рулём иномарки в своё нерабочее время находился сотрудник УВД Московского метрополитена.