На медиаплатформе #Москвастобой появился раздел «Мой район»

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На медиаплатформе #Москвастобой появился раздел, который посвящён программе мэра столицы «Мой район».
На медиаплатформе #Москвастобой появился раздел «Мой район»
  • АГН «Москва»
  • © Зыков Кирилл

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Раздел расскажет, как преображаются разные районы Москвы, ведь изменения последних лет затронули не только центр города. На сайте можно посмотреть видео или почитать обзоры о новых районных доминантах — современных общественных пространствах и инфраструктурных объектах», — сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

На портале уже есть 15 материалов, благодаря которым можно узнать, где в столице найти самые большие качели, аллеи сказочных персонажей, детские площадки и спортивные кластеры Москвы.

Можно также ознакомиться с подборками необычных мест. Например, узнать о парке «Тюфелева роща» или воздушной экотропе на ВДНХ.

Сообщается, что раздел будет пополняться новыми материалами.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что достопримечательности Адыгеи попадут в автомобильный маршрут «От Боспора до Каспия».

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