Ещё 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Ещё 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. Общее число летальных исходов в столице достигло 4534, следует из данных оперативного штаба.

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«В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении. Днём ранее сообщалось о 11 умерших.