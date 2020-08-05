Ещё 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

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Ещё 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. Общее число летальных исходов в столице достигло 4534, следует из данных оперативного штаба.
Ещё 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
  • © REUTERS/Maxim Shemetov

«В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Днём ранее сообщалось о 11 умерших.

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