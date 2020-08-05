Под Владимиром военнослужащий погиб от случайного выстрела сослуживца

Короткая ссылка
Военнослужащий погиб от случайного выстрела сослуживца во Владимирской области.
Под Владимиром военнослужащий погиб от случайного выстрела сослуживца
  • РИА Новости

«5 августа при проведении плановых занятий по огневой подготовке на одном из полигонов во Владимирской области в ходе разряжания оружия военнослужащий нарушил требования безопасности и произвёл непреднамеренный выстрел, в результате которого получил ранение военнослужащий контрактной службы», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Западного военного округа.

Пострадавший скончался в больнице.

Проводится проверка по факту происшествия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить