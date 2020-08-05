Под Владимиром военнослужащий погиб от случайного выстрела сослуживца
- РИА Новости
«5 августа при проведении плановых занятий по огневой подготовке на одном из полигонов во Владимирской области в ходе разряжания оружия военнослужащий нарушил требования безопасности и произвёл непреднамеренный выстрел, в результате которого получил ранение военнослужащий контрактной службы», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Западного военного округа.
Пострадавший скончался в больнице.
Проводится проверка по факту происшествия.