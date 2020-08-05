Под Владимиром военнослужащий погиб от случайного выстрела сослуживца

Военнослужащий погиб от случайного выстрела сослуживца во Владимирской области.

«5 августа при проведении плановых занятий по огневой подготовке на одном из полигонов во Владимирской области в ходе разряжания оружия военнослужащий нарушил требования безопасности и произвёл непреднамеренный выстрел, в результате которого получил ранение военнослужащий контрактной службы», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Западного военного округа.

Пострадавший скончался в больнице.

Проводится проверка по факту происшествия.