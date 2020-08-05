В пяти городах Кузбасса вводятся ограничения из-за коронавируса
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации правительства региона.
Отмечается, что «наиболее значительные ограничения вводятся в Междуреченске». Так, в городе приостановят работу объектов розничной торговли, кроме магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости, а также магазинов с площадью торговых залов менее 400 кв. м.
Также ограничения вводятся в Новокузнецке, Мысках, Осинниках и Калтане.
«В Междуреченске и этих населённых пунктах заведения общественного питания будут обслуживать потребителей только на летних верандах, террасах и на вынос, а также в режиме доставки», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае отменили режим самоизоляции.