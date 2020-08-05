В пяти городах Кузбасса вводятся ограничения из-за коронавируса

Короткая ссылка
Власти Кемеровской области приняли решение ввести ограничительные меры в пяти городах региона в связи с ростом числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
В пяти городах Кузбасса вводятся ограничения из-за коронавируса
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации правительства региона.

Отмечается, что «наиболее значительные ограничения вводятся в Междуреченске». Так, в городе приостановят работу объектов розничной торговли, кроме магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости, а также магазинов с площадью торговых залов менее 400 кв. м.

Также ограничения вводятся в Новокузнецке, Мысках, Осинниках и Калтане.

«В Междуреченске и этих населённых пунктах заведения общественного питания будут обслуживать потребителей только на летних верандах, террасах и на вынос, а также в режиме доставки», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае отменили режим самоизоляции. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить