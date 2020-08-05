В пяти городах Кузбасса вводятся ограничения из-за коронавируса

Власти Кемеровской области приняли решение ввести ограничительные меры в пяти городах региона в связи с ростом числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации правительства региона.

Отмечается, что «наиболее значительные ограничения вводятся в Междуреченске». Так, в городе приостановят работу объектов розничной торговли, кроме магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости, а также магазинов с площадью торговых залов менее 400 кв. м.

Также ограничения вводятся в Новокузнецке, Мысках, Осинниках и Калтане.

«В Междуреченске и этих населённых пунктах заведения общественного питания будут обслуживать потребителей только на летних верандах, террасах и на вынос, а также в режиме доставки», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае отменили режим самоизоляции.