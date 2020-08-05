Угрожавший взорвать храм в центре Москвы отправлен на принудительное лечение
- РИА Новости
«Решён вопрос о применении принудительных мер медицинского характера в отношении Самойлова С.И., совершившего запрещённые уголовным законом деяния», — сообщили ТАСС в суде.
Отмечается, что Самойлов находился в состоянии невменяемости.
5 февраля 2019 года у храма Илии Пророка произошла словесная перепалка между сотрудником охраны и Самойловым. Полицейские доставили обоих участников конфликта в ОМВД для разбирательства.
Как следует из материалов дела, в храме Самойлов угрожал взрывом. При личном досмотре у него изъяли военный кинжал, пневматический пластиковый пистолет для стрельбы шариковыми пулями, а под пальто у него находился муляж пояса смертника.