Угрожавший взорвать храм в центре Москвы отправлен на принудительное лечение

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Хамовнический суд Москвы освободил жителя Иркутской области Сергея Самойлова от уголовной ответственности за ложное сообщение об угрозе взрыва храма Илии Пророка в Хамовниках в 2019 году. Мужчина направлен на принудительное лечение.
Угрожавший взорвать храм в центре Москвы отправлен на принудительное лечение
  • РИА Новости

«Решён вопрос о применении принудительных мер медицинского характера в отношении Самойлова С.И., совершившего запрещённые уголовным законом деяния», — сообщили ТАСС в суде.

Отмечается, что Самойлов находился в состоянии невменяемости.

5 февраля 2019 года у храма Илии Пророка произошла словесная перепалка между сотрудником охраны и Самойловым. Полицейские доставили обоих участников конфликта в ОМВД для разбирательства.

Как следует из материалов дела, в храме Самойлов угрожал взрывом. При личном досмотре у него изъяли военный кинжал, пневматический пластиковый пистолет для стрельбы шариковыми пулями, а под пальто у него находился муляж пояса смертника.

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