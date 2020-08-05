В Госдуме прокомментировали предложение увеличить скидки на услуги ЖКХ для ряда семей

Первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов прокомментировал предложение председателя Национального родительского комитета, члена Общественной палаты России Ирины Волынец увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей.

«Сегодня многодетные семьи могут получить помощь от государства в виде компенсации за оплату услуг за электро-, газо-, водо- и теплоснабжение в размере не ниже 30% от общей суммы. Это минимальная скидка, которую регион обязан предоставить такой семье», — напомнил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, средства на увеличение скидок будут направлены из региональных или федеральных бюджетов. Как отметил Пахомов, необходимо подсчитать объём средств, которые нужно компенсировать системе ЖКХ.

«Как только станет понятен этот объём, так можно будет наложить его на сегодняшние возможности», — заключил он.

Со своей стороны, член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев в беседе с Inforeactor отметил, что многодетные семьи бывают разные.

«Поэтому, если говорить о поддержке многодетных семей, естественно, это нужно делать, но исходить, на мой взгляд, нужно из уровня дохода семьи. Мне кажется, это было бы социально справедливо», — полагает он.

Ранее Волынец предложила увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей.

Подробнее — в материале RT.