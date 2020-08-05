В Мурманской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом в регионе

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В Мурманской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом в регионе.
В Мурманской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом в регионе
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«Число выздоровевших в Мурманской области продолжает расти. Всего количество людей, вылечившихся от инфекции, в нашем регионе увеличилось до 7207 и составляет более 65% от выявленных случаев. Одновременно с этим с конца июля отмечается снижение уровня заболеваемости», — цитирует Nord-News представителей регионального оперштаба.

В Заполярье отметили рекордное количество выздоровевших от COVID-19: за прошедшие сутки были выписаны 310 человек.

Ранее старший научный сотрудник российского Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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