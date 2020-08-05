В Казани оценили строительство Вознесенского тракта в 17 млрд рублей

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В Казани оценили строительство Вознесенского тракта в 17 млрд рублей.
В Казани оценили строительство Вознесенского тракта в 17 млрд рублей
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на данные пресс-службы мэрии города.

Протяжённость дороги до трассы М7 составит порядка 12 км, её строительство будет длиться не меньше пяти лет. Работы начнутся в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщает издание, мэр Казани Ильсур Метшин предложил предусмотреть в нацпроекте финансирование крупных дорожных объектов. Они могут решить проблемы с пробками как в Казани, так и в агломерации.

Также Метшин сообщил о развитии пассажирского транспорта в Казани благодаря появлению метробусов. Разработка концепции запуска пилотных маршрутов оценивается в 15 млн рублей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани в ходе второго этапа работ по строительству Большого Казанского кольца завершено устройство пролётов на мосту.

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