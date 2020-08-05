В Минобороны рассказали об учениях танкистов Черноморского флота

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В Министерстве обороны России рассказали, как проходят учения танкисты Черноморского флота на одном из крымских полигонов со стрельбами из танков Т-72Б3.
В Минобороны рассказали об учениях танкистов Черноморского флота
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Военнослужащие отрабатывают учебные задачи по ведению огня по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим танки, низколетящие вертолёты и позиции артиллерии условного противника на дистанциях от 900 до 2200 метров. Половина учебного времени, отведённого на занятия, отрабатывается личным составом в тёмное время суток с использованием приборов ночного видения», — цитирует «Новый Севастополь» сообщение пресс-службы Министерства обороны.

В рамках учений военнослужащие выполняют нормативы по загрузке боеприпасов, переводу танка из походного положения в боевое, разведке и обнаружению целей, сборке и разборке штатного пулемёта.

В июне агентство «Крыминформ» сообщило, что в Крыму прошли учения с участием дивизионов ЗРК С-400 «Триумф».

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