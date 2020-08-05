Минобороны России получило ещё один полковой комплект С-400
- РИА Новости
«Концерн ВКО «Алмаз-Антей» передал российскому военному ведомству второй в текущем году полковой комплект ЗРС С-400 «Триумф». Торжественная церемония прошла на территории полигона Капустин Яр в Астраханской области», — приводит РИА Новости заявление.
Отмечается, что переданные системы продемонстрировали сопровождение реальных воздушных целей и без замечаний провели начальные стрельбы.
В июне агентство «Крыминформ» сообщило, что в Крыму прошли учения с участием дивизионов ЗРК С-400 «Триумф».