Минобороны России получило ещё один полковой комплект С-400

Минобороны России получило второй полковой комплект зенитных ракетных комплексов С-400 в текущем году. Об этом сообщили в пресс-службе ВКО «Алмаз-Антей».

РИА Новости

«Концерн ВКО «Алмаз-Антей» передал российскому военному ведомству второй в текущем году полковой комплект ЗРС С-400 «Триумф». Торжественная церемония прошла на территории полигона Капустин Яр в Астраханской области», — приводит РИА Новости заявление. Отмечается, что переданные системы продемонстрировали сопровождение реальных воздушных целей и без замечаний провели начальные стрельбы. В июне агентство «Крыминформ» сообщило, что в Крыму прошли учения с участием дивизионов ЗРК С-400 «Триумф».