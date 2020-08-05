Минобороны России получило ещё один полковой комплект С-400

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Минобороны России получило второй полковой комплект зенитных ракетных комплексов С-400 в текущем году. Об этом сообщили в пресс-службе ВКО «Алмаз-Антей».
Минобороны России получило ещё один полковой комплект С-400
  • РИА Новости

«Концерн ВКО «Алмаз-Антей» передал российскому военному ведомству второй в текущем году полковой комплект ЗРС С-400 «Триумф». Торжественная церемония прошла на территории полигона Капустин Яр в Астраханской области», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что переданные системы продемонстрировали сопровождение реальных воздушных целей и без замечаний провели начальные стрельбы.

В июне агентство «Крыминформ» сообщило, что в Крыму прошли учения с участием дивизионов ЗРК С-400 «Триумф».

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