В Приморском крае сняли ограничения на работу непродовольственных магазинов

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В Приморском крае возобновлена деятельность объектов торговли непродовольственными товарами без ограничения по площади торгового зала и вне зависимости от наличия отдельного входа.
В Приморском крае сняли ограничения на работу непродовольственных магазинов
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на данные пресс-службы краевого правительства.

«С сегодняшнего дня сняты ограничения и такие торговые точки могут возобновить работу. Предварительно они в обязательном порядке должны уведомить Минпромторг Приморского края для проведения проверки на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям», — цитирует издание губернатора края Олега Кожемяко.

Как отметил губернатор, для таких объектов сохраняется требование — одновременно в торговом зале могут находиться посетители из расчёта один человек на 4 кв. метра.

Ранее власти Приморья рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе.

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