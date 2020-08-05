В Челябинской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом в регионе

В Челябинской области прокомментировали ситуацию с коронавирусной инфекцией в регионе.

«С начала пандемии произошло 12 332 случая заражения, сейчас лечение проходят 3117 южноуральцев. Умерли за последние сутки четверо. Непосредственной причиной смерти COVID-19 стал для 63-летнего пациента, у остальных он осложнил тяжёлые заболевания», — цитирует URA.RU данные регионального оперативного штаба.

Выздоровели за сутки 236 человек, с начала пандемии — 8355 жителей области.

В Челябинской области по данным на 5 августа зафиксировано 99 случаев коронавируса за сутки (накануне было 103, до этого — 107).

Число заболевших продолжает снижаться.

Ранее старший научный сотрудник российского Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.