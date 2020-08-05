В Москве стартовал третий трек программы «Московский акселератор»

Короткая ссылка
В Москве начался приём заявок на участие в третьем треке программы под названием «Московский акселератор».
В Москве стартовал третий трек программы «Московский акселератор»
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Из всех поступивших заявок жюри выберет 30 проектов. Их авторов пригласят пройти акселератор. Эксперты помогут участникам настроить бизнес-процессы, выйти на окупаемость и сделать стартап более конкурентоспособным», — цитирует «Москва 24» заместителя мэра столицы Наталью Сергунину.

В результате авторы лучших инновационных решений программы смогут запустить пилотные проекты на площадках партнёров трека.

Приём заявок продлится до 18 августа.

Ранее, как сообщала НСН, в Мосгордуме рассказали о мерах поддержки столичного бизнеса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить