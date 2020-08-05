В Москве стартовал третий трек программы «Московский акселератор»

В Москве начался приём заявок на участие в третьем треке программы под названием «Московский акселератор».

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«Из всех поступивших заявок жюри выберет 30 проектов. Их авторов пригласят пройти акселератор. Эксперты помогут участникам настроить бизнес-процессы, выйти на окупаемость и сделать стартап более конкурентоспособным», — цитирует «Москва 24» заместителя мэра столицы Наталью Сергунину. В результате авторы лучших инновационных решений программы смогут запустить пилотные проекты на площадках партнёров трека. Приём заявок продлится до 18 августа. Ранее, как сообщала НСН, в Мосгордуме рассказали о мерах поддержки столичного бизнеса.