В ННГУ прокомментировали данные о целевом зачислении детей чиновников

В Национальном исследовательском Нижегородском государственном университете имени Лобачевского (ННГУ) прокомментировали данные о целевом зачислении в вуз детей высокопоставленных чиновников.

В пресс-службе ННГУ подчеркнули, что в соответствии с постановлением правительства университет обязан допустить до участия в отдельном конкурсе всех поступающих, имеющих договор о целевом обучении.

«Университет имеет право проверить подлинность договора и его соответствие постановлению правительства. В то же время университетам не предоставлено право выяснять персональную информацию об абитуриентах, которая находится за рамками документов, необходимых для поступления», — приводит комментарий вуза РИА Новости.

В ННГУ добавили, что доля поступающих в рамках целевой квоты не превышает 3% от общей численности бюджетных мест.

Ранее СМИ писали, что в 15 ведущих российских вузах, в том числе ННГУ имени Лобачевского, принимают на целевое обучение детей чиновников, которые якобы не смогли бы поступить на общих основаниях.