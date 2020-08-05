В ННГУ прокомментировали данные о целевом зачислении детей чиновников

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В Национальном исследовательском Нижегородском государственном университете имени Лобачевского (ННГУ) прокомментировали данные о целевом зачислении в вуз детей высокопоставленных чиновников.
В ННГУ прокомментировали данные о целевом зачислении детей чиновников
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

В пресс-службе ННГУ подчеркнули, что в соответствии с постановлением правительства университет обязан допустить до участия в отдельном конкурсе всех поступающих, имеющих договор о целевом обучении.

«Университет имеет право проверить подлинность договора и его соответствие постановлению правительства. В то же время университетам не предоставлено право выяснять персональную информацию об абитуриентах, которая находится за рамками документов, необходимых для поступления», — приводит комментарий вуза РИА Новости.

В ННГУ добавили, что доля поступающих в рамках целевой квоты не превышает 3% от общей численности бюджетных мест.

Ранее СМИ писали, что в 15 ведущих российских вузах, в том числе ННГУ имени Лобачевского, принимают на целевое обучение детей чиновников, которые якобы не смогли бы поступить на общих основаниях.

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