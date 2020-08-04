В РСТ прокомментировали ситуацию с Черногорией

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал ситуацию с Черногорией.

«Думаю, это направление востребовано у россиян, поэтому, скорее всего, следующим направлением, которое откроют, будет Черногория. Но здесь очень важно взвесить те риски, которые могут возникнуть, потому что в эту страну вся Европа едет, а ситуация с коронавирусом там постоянно меняется», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, Черногория пользуется популярностью и у самостоятельных туристов, и у тех, кто ездит группами.

Со своей стороны, главный редактор журнала «Русский вестник — Черногория» Гуля Смагулова в беседе с радио Sputnik отметила, что пока открытие Черногории произошло в одностороннем порядке.

«Но нам ещё неизвестно, когда полетит первый самолёт. Думаю, это будет сейчас решаться. Первой должна отреагировать Montenegro Airlines — национальный перевозчик. Он, естественно, хочет заработать, поэтому самолёты должны полететь в Москву. Так что мы ждём», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Черногория разрешила въезд для россиян.